O francês François Letexier vai apitar o jogo entre Portugal e Inglaterra, da segunda jornada do grupo D do Europeu de sub-21, informou a UEFA.

O árbitro, de 31 anos e internacional desde 2017, vai ter como assistentes os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao VAR.

Após o triunfo contra a Croácia, Portugal começou a preparar o jogo contra a congénere inglesa. Nos 15 minutos aberto à comunicação, Rui Jorge teve todo o grupo no relvado que realizou exercícios com bola.

Portugal realizará o treino de adaptação ao Estádio Stozice, em Ljubljana, palco do desafio com a Inglaterra, uma hora após a videoconferência de imprensa de antevisão, feita por Rui Jorge e um atleta a designar. Refira-se que a «equipa das quinas» pode garantir a passagem à fase a eliminar do Euro da categoria se vencer a seleção dos Três Leões e caso a Suíça derrote a Croácia.