João Félix partilhou as primeiras impressões que o grupo teve do novo selecionador nacional, Roberto Martínez.



«Ontem ele teve uma breve introdução connosco no relvado como viram. Hoje estivemos a falar um pouco mais com ele para ele explicar as dinâmicas que têm para cada posição. Esse foi o maior contacto que tivemos com ele», começou por dizr, em conferência de imprensa.



«Não treinei ontem no relvado, fiquei a fazer recuperação. Hoje vai ser o primeiro treino com o novo staff, ainda não vi as dinâmicas do treino, o que fazemos ou não. Já temos uma ideia clara de como vamos jogar estes dois jogos. Se vamos ser mais ou menos ofensivos, não sei», acrescentou ainda.



Sem abrir o jogo quanto às ideias de Martínez, o jogador do Chelsea deixou uma garantia sobre uma «equipa das Quinas» mais ofensivo em comparação com o passado recente.



«Ainda não treinei, ainda não tivemos jogos. Portanto, ainda não sei como vai ser a nossa dinâmica de jogo. Acho que vamos atacar com mais gente, vamos ser mais pressionantes e vamos controlar mais tempo o jogo», assegurou.



[em atualização]