Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na sala de imprensa do Stade de France, após o nulo frente à França, numa partida da terceira jornada do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações:



«Portugal entrou melhor na primeira parte e esteve melhor. A França respondeu mais a espaços e a partir de determinada fase o jogo ficou equilibrado. Na segunda parte a França entrou um bocadinho melhor, mais agressiva e dinâmica. O jogo depois voltou a equilibrar-se. Houve ascendente das duas partes, mas talvez os maiores períodos de ascendente tenham sido de Portugal. Acho que as duas equipas estiveram bem, equilibradas e organizadas.



Quando estava a vir para aqui estava a pensar um bocadinho no jogo com Espanha. Com Espanha tivemos 20 minutos que em termos de organização e estratégia as coisas tiveram muito mal. Era importante melhorá-las, mas fizemos coisas muito boas ofensivamente. Faltou-nos fazer tão bem ofensivamente o que fizemos contra Espanha, só não marcámos. Devíamos ter criado dinâmicas ofensivas para marcar. Acusámos muito a bola no pé, não variámos o jogo sobretudo em termos de profundidade e de imprimir velocidade. Se tivéssemos feito isso poderíamos ter vencido. A França tem grande equipa, nem sempre há essa possibilidade. Não foi um jogo de encher o olho e havia condições para ter feito melhor.»



[Exibição de Danilo]: «Foi como os outros. É um jogador importante da seleção, esteve ao seu nível. Interessa-me sempre analisar no que é a equipa e não no jogador A, B, C ou D.»



[Contas do grupo quando faltam três jornadas]:



«Grupo ainda pode mexer. São seis jogos e nada está fechado ou perto disso. A Croácia ao ter vencido o seu jogo, ainda joga com Portugal e França no seu estádio, e tem legítimas aspirações de chegar ao primeiro lugar. Claro que Portugal e França encontram-se em melhores condições neste momento. É fundamental ganhar à Suécia. Depois recebemos a França, que é sempre um jogo muito forte seja em Paris ou Lisboa, e faremos contas no jogo com a Croácia. O grupo está claramente em aberto.»