Ausente por lesão, Cristiano Ronaldo esteve nas bancadas do Dragão a assistir ao Portugal-Croácia. No final da partida, Fernando Santos foi convidado a explicar o que muda no ataque da seleção sem o capitão e esclareceu a sua condição física:



«A equipa tem jogado sempre bem nos últimos anos com e sem Cristiano. Na fase de apuramento da Liga das Nações ele não esteve. Esteve na fase final, fez dois jogos muito bons e ganhámos. É o melhor do mundo. Acho que cada vez mais a equipa vai encontrando a sua maneira de jogar, isso é que é relevante. Fizemos um bom jogo e estes jogadores dão-me todas as garantias. Por isso é que os trago.»



«Hoje vi notícias a dizer que o Ronaldo não jogou por lesão. Uma lesão é uma entorse, ele tem uma infeção. Qualquer um pode ter uma. Posso apanhar uma gripe e ter uma infeção na garanta. O Ronaldo hoje de manhã treinou. Como tem problema no pé, sente dor quando calça a bota. Enquanto não passar, tem dor. Está muito, muito melhor. Hoje treinou e amanhã vai treinar. Acreditamos que a infeção pode ser debelada com antibióticos. Vai seguir viagem para a Suécia e se estiver apto, joga.»