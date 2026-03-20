Depois de, na véspera, ter revelado como será a nova camisola alternativa da Seleção, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) partilhou, esta sexta-feira, mais imagens do equipamento.

A camisola assinala a ligação do país ao mar, com tons em azul, que representam as ondas. O branco também está bastante presente na camisola. Já os símbolos da FPF e da marca do equipamento surgem ao centro.

Veja, na galeria associada, todos os detalhes da nova camisola alternativa de Portugal, que será usada no Mundial 2026.