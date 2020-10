O jogo de preparação entre Portugal e Espanha, esta quarta-feira, vai preencher cinco por cento da lotação do estádio de Alvalade.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol foram distribuídos 2500 bilhetes para o encontro, ou seja, não houve venda. Cada adepto está devidamente identificado, pois a cada bilhete corresponde um e-mail com os respetivos contactos de quem estará no estádio. De resto, os ingressos são destinados aos «adeptos do clube de fãs seleções Portugal+, parceiros e família do futebol».

O organismo lembra que o uso de máscara permanente é obrigatório e que estarão disponíveis vários pontos de higienização das mãos nas entradas do estádio, onde será feito o controlo da temperatura.

Além disso, os lugares foram atribuídos de forma a manter o distanciamento físico e a entrada é desaconselhada a crianças, pessoas com mobilidade reduzida ou pertencentes a grupo de risco para a Covid-19.

A entrada dos espectadores, que pode ser feita a partir das 18h00, será efetuada por várias portas, respeitando o distanciamento físico. Não haverá serviço de bar nem guarda objetos.