Francisco Conceição apelidou de «sensação única» pela estreia pela seleção de sub-21 de Portugal no encontro contra a Croácia (1-0), na abertura do Campeonato da Europa da categoria.



«É uma sensação única. É um prazer poder estar aqui com os meus colegas, a representar a seleção num Europeu. Há que desfrutar da oportunidade e continuar a trabalhar», começou por dizer, em declarações ao site da FPF.



O extremo português foi lançado aos 63 minutos e explicou por que motivo Rui Jorge o lançou, considerando «merecida» a vitória lusa contra a congénere croata.



«Entrei com o objetivo de ajudar a equipa a chegar ao golo que precisávamos. Ainda faltava algum tempo para o jogo terminar, mas estávamos por cima e queríamos a vitória. Acabámos por marcar e penso que fomos uns justos vencedores», recordou o jogador do FC Porto.

Francisco Conceição aproveitou para antecipar o encontro ante a Inglaterra, da segunda jornada do grupo D da prova.

«Inglaterra? A expectativa é de fazer mais um grande jogo e conseguirmos a vitória, até porque queremos chegar à terceira jornada e acabar com outras tantas vitórias», frisou.

Questionado sobre a ausência de público nos estádios na primeira fase do principal torneio europeu de seleções no escalão de sub-21, Francisco Conceição assegurou que nada belisca a meta de Portugal em consumar o pleno de triunfos no Grupo D.

«Tem sido um pouco diferente. É normal que não tenha aquele ambiente que as pessoas proporcionam, mas encaramos o Europeu da mesma forma, tal como se tivesse público, porque o objetivo é sempre o mesmo: ganhar todos os jogos», concluiu.

Portugal defronta a Inglaterra, às 20h00, no próximo domingo.