Rúben Dias, jogador da seleção portuguesa, na flash interview à RTP 3, após a vitória diante da Eslováquia (3-2), que garantiu o apuramento para o Euro 2024:

«[Mais uma qualificação para uma fase final] Estamos muito felizes, o passado recente diz-nos que não é fácil garantir este apuramento, ainda que o tenhamos feito sempre. É importante termos a tranquilidade de já estarmos apurados. Ainda vamos lutar pelo primeiro lugar, mas a vitória de hoje foi muito importante.

[A Eslováquia acordou na segunda parte] Houve uma altura no 2-1 e no 3-2 em que o jogo perdeu o controlo que tínhamos. Mas, na segunda parte, também foi consequência da chuva, o campo começou a ficar ensopado, o que nos retirou o conforto de jogar por trás, para não correr riscos de que uma bola parasse numa situação clara de golo. Ainda assim, temos de fazer melhor do que na segunda parte. De forma geral, muito felizes pelo apuramento. Felizes também pelo Cristiano ter chegado às 200 internacionalizações: é um marco histórico e um exemplo para o nosso país. Estamos muito felizes.

[É possível voltar a conquistar um Euro?] Com uma equipa como a nossa, com os jogadores que temos, tudo é possível. Não será suficiente os jogadores que temos, será sempre essencial o que conseguimos fazer com este conjunto de jogadores e o quão equipa conseguimos ter. Temos de usar os jogos que faltam como preparação para o Euro, para nos tornarmos melhores enquanto equipa.»