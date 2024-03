Viktor Gyökeres, jogador da seleção da Suécia, em declarações na flash interview à RTP3, após a derrota por 5-2 frente a Portugal, no Estádio D. Afonso Henriques:

«[Marcou, mas a Suécia perdeu. O jogo foi mais difícil do que esperavam?] Não. Temos um novo selecionador e uma nova forma de jogar, quer no ataque quer na defesa. Só treinámos algumas vezes, foi o primeiro jogo, não é de estranhar que as coisas não tenham saído na perfeição no primeiro jogo. Jogámos contra uma seleção muito boa, que nos feriu quando teve as oportunidades.»

«[É mais difícil jogar pela Suécia devido ao estilo de jogo diferente daquele que tem no Sporting?] Não é algo em que eu penso. Temos grandes jogadores aqui. Jogámos contra uma boa equipa, que nos dificultou muito e teve muita posse de bola. Talvez não tenha tido tantas oportunidades como no Sporting, mas ainda é só o primeiro jogo, veremos como será quando jogarmos juntos durante algum tempo. Acho que vamos fazer algo bom no futuro»

«[Portugal é um dos favoritos a vencer o Euro 2024?] Sim, acho que têm muito boas hipóteses, têm jogadores muito bons. Vai ser difícil, porque há outras seleções que também são muito boas, mas têm grandes hipóteses de vencer.»