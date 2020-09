Diogo Jota, em declarações na sala de imprensa do estádio do Dragão, após a goleada por 4-1 frente à Croácia, no arranque da Liga das Nações:



«Acho que era muito importante começar da melhor maneira a defesa do título. Fico feliz pela estreia a marcar, mas acima de tudo por ajudar a seleção. Foi um jogo bem conseguido com excepção do golo sofrido. O que fica é a vitória que era o mais importante para começar a defesa do título.»



«Acho que tivemos algumas oportunidades. Se tivéssemos sido mais eficazes não estava só 1-0. No geral era importante construir oportunidades, saberíamos íamos fazer mais golos e foi o que aconteceu.



Acho que fizemos um bom jogo. Quando uma equipa joga bem, não quer dizer que a outra joga mal. Conseguimos ter maior controlo, mais bola, mais oportunidades e acabámos por vencer justamente o jogo.»