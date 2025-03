Declarações de Roberto Martínez em conferência de imprensa após a vitória de Portugal diante da Dinamarca, neste domingo, por 5-2:

[Que nota dá ao jogo?]

«Isso não é assim. Uma nota é subjetiva, você pode apanhar os dados, as estatísticas e pode falar de muitos aspetos. A nossa exibição, taticamente, foi muito boa. Em relação ao jogo em Copenhaga, mudou totalmente. Não tivemos um problema com a Dinamarca. Na zona central criámos uma estrutura defensiva muito boa. Depois, em segunda marcha, ganhámos o jogo. Sofremos um golo, que é um erro, acontece no futebol, mas em geral tivemos uma atitude de uma equipa ganhadora.»

[Exibição de Vitinha]

«Partilhei notas importantes porque o Vitinha, um jogador que cresceu muito nos últimos dois anos, satisfaz-me. É um comentário pessoal. Mas para realçar o trabalho que está a fazer. Ver o Bernardo Silva fazer o jogo que ele fez. A liderança do Ruben Dias. Era toda a equipa a crescer muito, a um nível individual, mas dentro do contexto da equipa. Por isso foi muito importante.»

[Como viu a exibição da Seleção antes e depois de Ronaldo]

«Houve uma equipa igual, totalmente igual. O Cristiano fez um bom jogo, o Gonçalo Ramos quando entrou fez um bom jogo. Jogadores diferentes mas não vi diferença.»

[Seleção joga bem sem Ronaldo?]

«Cristiano Ronaldo foi muito importante hoje, foi essencial. Hoje vemos uma seleção com brilho, com qualidade, com valores incríveis. O Cristiano teve um bom desempenho, como também o Ramos quando entrou e a equipa continua a mostrar uma ideia e uma intenção muito clara. Mas não houve uma diferença, não.»

[Ronaldo lesionado?]

«O Cristiano começava muscularmente, acho que não é um problema, mas os músculos ficavam em pressão e precisávamos de fazer a substituição.»

[Posicionamento de Vitinha]

«Quando temos jogadores como o Gonçalo Inácio, a qualidade que ele tem, o Nuno Mendes, para tentar romper a linha de pressão alta da Dinamarca era importante criar uma segunda linha. A qualidade do Vitinha, do Gonçalo Inácio, dar liberdade para o Nuno Mendes e surpreender, quando ele chegava do Bruno funcionou muito bem. Desarmou a Dinamarca muitas vezes na sua intenção de pressionar o nosso jogador e o Vitinha é capaz de fazer isso porque é um jogador que vira muito bem, pode receber nas costas dos atacantes da Dinamarca. E é uma opção que nós podemos utilizar muitas vezes. O Vitinha permite liberdade do Nuno Mendes e dar uma opção de construção totalmente diferente.»