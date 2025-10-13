Roberto Martínez anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), na qualificação para o Mundial 2026, rebatendo as críticas sobre a estratégia em posse e no ataque.

«Temos uma das melhores médias do Mundo, com cerca de três golo por jogo. Devemos valorizar o que fazemos com bola – chegadas ao último, por exemplo. Somos uma equipa de ataque, que chega muitas vezes ao último terço. Não temos problemas em marcar golos. A Hungria jogou contra Alemanha e Países Baixos e, em 180 minutos, não sofreu um golo em bola corrida. Mas nós marcámos dois em bola corrida e outro de penálti. Portugal chega ao último terço e cria oportunidades, esse não é o problema. No Euro 2024, contra a França, quisemos jogar nos olhos. Quando há bloco baixo, tudo muda com o primeiro golo. Gosto de ver o que escrevem depois do jogo e referiram que a Arménia (5-0) era um rival muito fraco. Mas a Arménia ganhou à Irlanda. Nós ganhámos à Irlanda por 1-0 e o problema são os golos.»

«Precisamos de desfrutar, esta Seleção joga muito futebol e bem, com jogadores de compromisso incrível. As críticas fazem parte, mas eu gostaria que fossem informadas. É ver as estatísticas. O foco é desfrutar mais da Seleção, não procurar aquilo que não fazemos mal. Os jogadores merecem mais respeito. A Seleção é de todos e não vejo um problema.»

[em atualização]