Há 1h e 34min
Martínez: «Renovação? Não é um tema que esteja em cima da mesa»
Selecionador garante que o foco é o Mundial
Selecionador garante que o foco é o Mundial
O selecionador nacional, Roberto Martínez, termina contrato após o Mundial e não pensa ainda na renovação. Questionado sobre se quer prolongar o vínculo com a FPF, o técnico espanhol diz que o tema pode esperar.
Renovação de contrato
«Na Federação estamos alinhados com o presidente. O foco é o Mundial, não é questão de querer ou não querer. Não é um tema que está em cima da mesa. Agora estamos focados no Mundial e vamos dar tudo. O Mundial não pode esperar, a situação do selecionador pode.»
