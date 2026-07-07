Martínez: «Talvez no prolongamento seria bom ter o Gonçalo Ramos»
Selecionador deixa agradecimento a Ronaldo, que «estava totalmente apto a jogar 90 minutos»
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«No prolongamento seria o momento de usar Gonçalo Ramos»
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«Este jogo mostra todo o trabalho feito pela seleção»
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Martínez despede-se: «Este foi o meu último jogo por Portugal»
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«Agora o presidente pode escolher o seu selecionador...»
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«Fui recebido em Portugal como um português
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«Conseguimos parar o Lamine Yamal muito bem»
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«No prolongamento seria o momento de usar Gonçalo Ramos»