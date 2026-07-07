Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

Agradecimento a Cristiano Ronaldo

«Palavras de agradecimento porque foi um capitão exemplar. Chego a Portugal num momento de muita confusão, de muitas dúvidas com a posição do Cristiano. E para mim foi um exemplo. Não só a nível de golos, e a estatística diz tudo, mas de assistências. É um exemplo e algo que temos de celebrar. Estamos a falar de um ícone do futebol, não há muitos Cristianos. Um exemplo no futebol, um exemplo de desportista e de ser humano.»

Gonçalo Ramos nem saiu do banco

«Fisicamente, o Cristiano estava totalmente apto a jogar 90 minutos. Abre espaços, adapta-se às situações. É muito importante ter alguém assim dentro da grande área. Talvez no prolongamento seria bom ter o Gonçalo Ramos, mas a estratégia não era essa hoje. Hoje precisávamos de ter a possibilidade de travar os jogadores ofensivos da Espanha e não fazia sentido tirarmos os nossos avançados.»