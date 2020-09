Figura: Guerreiro



Não marcou, portanto, a escolha pode ser discutida. Vamos então aos argumentos. O lateral-esquerdo do Borussia Dortmund está em vários dos melhores lances de Portugal na partida. É Guerreiro quem serve Pepe para a dupla-oportunidade que Livakovic travou, enviou uma bola ao ferro e assistiu Diogo Jota para o 2-0. Deu uma lição de como um lateral deve atacar, decidindo quase sempre bem. Além disso, defensivamente esteve irrepreensível e anulou Brekalo.





Momento: a inspiração de Cancelo, minuto 41



Com tanto excesso de pontaria (Portugal acertou três vezes nos ferros) só um lance de génio poderia quebrar a resistência adversária e dar a vantagem – merecida – à seleção nacional. E assim foi. Cancelo começou a conduzir a bola da direita para o centro e na meia-lua atirou com o seu pior pé. Livakovic ainda desviou, mas a bola entrou no ângulo superior direito da baliza croata. Quarto golo (e que golo!) do lateral-direito do Manchester City na seleção AA.



Outros destaques:





Cancelo: o defesa do Man. City destacou-se ofensivamente. Combinou muitas vezes e bem com Bernardo Silva, procurou visar a baliza contrária e foi feliz. Num lance genial, Cancelo quebrou a resistência croata e fez um golaço, desbloqueando o marcador. Cometeu um erro defensivamente que permitiu à Croácia marcar o golo de honra.

Anthony Lopes: à oitava internacionalização, o luso-francês foi titular numa partida oficial por Portugal. O guarda-redes do Lyon não desiludiu e esteve à altura nas poucas vezes em que foi verdadeiramente incomodado. Revelou-se extremamente seguro nas saídas aos cruzamentos. Está isento de culpas no golo croata.



Félix: por fim, chegou o primeiro golo pela seleção principal. O jovem do Atlético de Madrid jogou como se sente confortável: livre. Começou na posição «9», mas teve liberdade para se movimentar por onde bem entendesse. Atirou uma bola ao poste e falhou uma oportunidade flagrante quase em cima da linha de golo, mas compensou com um míssil de fora da área que deu o 3-0 a Portugal. Félix mostrou-se ainda bastante disponível para compensar os colegas defensivamente, tendo chegado a dobrar várias vezes Cancelo e/ou Guerreiro.



Livakovic: o guarda-redes do Dínamo Zagreb fez uma exibição muito positiva no Dragão. Livakovic fez um punhado de intervenções decisivas a remates de Cancelo e Pepe, este último por duas vezes, e teve o mérito de adiar o golo português o máximo de tempo possível. Apesar do bom nível apresentando entre os postes, o guardião de 25 anos mostrou-se pouco seguro com os pés.



Petkovic: saltou do banco para marcar o golo croata e em poucos minutos mostrou mais que Rebic e Brekalo. Aproveitou o tempo que Dalic lhe concedeu.