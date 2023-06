Roberto Martínez fez um «balanço muito positivo» dos primeiros seis meses como selecionador português, mas salientou que a equipa das Quinas precisa de tempo e de melhorar para poder competir por títulos nas principais competições.

«Estou satisfeito com os valores, os jogadores compõem a equipa com valores, compromisso de luta, de querer melhorar, de respeito. Depois, precisamos de tempo para sermos uma equipa que possa ganhar um torneio, mas ganhar jogos de apuramento é muito importante», afirmou, em entrevista ao Canal 11.

«Eu sou uma pessoa positiva. Eu tenho sempre um sentimento de acreditar num bom trabalho dos jogadores. Temos jogadores com experiência, é uma mistura de miúdos com muito talento e jogadores com muita experiência. O balneário é que dá um sentimento de poder trabalhar bem, de ganhar jogos, de sofrer, que é muito importante e pessoas que conhecem a importância de jogar para a seleção», acrescentou.

Martínez garantiu ainda que tem «a porta aberta» para os jogadores portugueses. «O sonho de um jogador português jogar pela seleção precisa de estar aberto. Mas, agora, trabalhamos com um grupo mais reduzido, porque precisamos de melhorar, de ter dinâmicas que com os jogos melhoram. Mas acompanhamos todos os jogadores que podem jogar pela seleção e ter espaço para novas escolhas é sempre importante.»

O selecionador nacional assumiu que «é difícil» subir no ranking e considerou que só uma equipa «que ganha de forma consistente» vai conseguir chegar ao topo.

Martínez explicou também as substituições nos dois últimos jogos de Portugal e lembrou que tem «um período muito curto com dois ou três treinos» para analisar «o momento» do jogador.

«Contra a Islândia, o nosso espaço estava na linha do meio-campo, mais defensiva, a Islândia jogou num bloco baixo e nós precisávamos de frescura e clareza, que o Gonçalo Inácio ou um jogador como o Vitinha ou como o Otávio podiam trazer», sublinhou.

«É uma forma de trabalhar muito diferente do que num clube, num clube jogar três ou quatro minutos é uma situação difícil, mas para uma seleção é um orgulho, é uma recompensa. Para um jogador, estar no relvado pela seleção tem um significado muito importante. Significa que está na lista de convocados, significa que tem um trabalho no treino para fazer que a equipa esteja num nível para ganhar o jogo. Jogar um minuto na seleção não valoriza no momento, mas no futuro é um momento único jogar na seleção. Não é um jogar um minuto ou 90, é jogar, é estar, é participar. Eu gostaria de dar a todos os jogadores da lista de selecionados a oportunidade de estar no relvado, mas não é possível. Não são os minutos que estão no relvado, é uma recompensa, é o significado, orgulho e momento único», prosseguiu.

«Há diferentes substituições...há as substituições que precisamos e outras para que os jogadores tenham a oportunidade de participar no jogo e ser parte da memória da carreira do jogador», completou.

O selecionador luso também assegurou que pode abdicar da linha de três centrais.

«Temos jogadores de muitas qualidades diferentes. É importante que não tenhamos uma estrutura tática rígida. Somos uma equipa com flexibilidade tática. É importante ter o equilíbrio entre experimentar estruturas táticas e ter oportunidade de melhorar como estamos a fazer. Num balneário com muito talento, se tiver compromisso dos jogadores e flexibilidade tática teremos muitas opções de ganhar o jogo», frisou.

Por fim, Martínez confessou que está a gostar de viver em Portugal.

«É um país espetacular. Senti uma hospitalidade muito especial. As minhas filhas vão à escola aprender e estudar português, a minha esposa é escocesa, ela gosta do sol, da comida, de tudo. É um país onde facilmente nos sentimos em casa», concluiu.

Roberto Martínez, recorde-se, venceu os quatro jogos que somou no comando da seleção portuguesa.