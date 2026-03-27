Roberto Martínez anteviu nesta sexta-feira o particular com o México, na Cidade do México, agendado para a madrugada de domingo (2h em Portugal Continental). Em conferência de imprensa, ainda em Cancún, o selecionador nacional resfriou as expectativas quanto à conquista do Mundial 2026.

O exemplo espanhol e argentino

«O aspeto psicológico vai ser muito importante no Mundial. Não somos favoritos. Só as seleções que foram campeãs do Mundo é que podem ser favoritas. É verdade que conquistámos a Liga das Nações, é normal que se dê valor à nossa seleção. Somos candidatos.»

«Nenhuma seleção chega ao Mundial como campeã de antemão. A Espanha e a Argentina até perderam os primeiros jogos da fase de grupos e acabaram como campeãs. As equipas constroem-se, com valores de grupo. Eu revejo esses valores no nosso balneário. E os nossos jogadores estão nos melhores clubes do Mundo.»

«O Mundial 2026 é o mais complexo no qual trabalhei. Precisamos de energia e polivalência, com flexibilidade tática entre 26 jogadores. As dores de cabeça são positivas. A convocatória final não precisa de ser fácil, nem popular.»