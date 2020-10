Com 101 golos marcados com a equipa principal de Portugal, Cristiano Ronaldo acredita que vai bater o recorde de Ali Daei, que anotou 109 golos. O avançado da Juventus está a apenas nove golos se tornar no melhor marcador de sempre de seleções nacionais.



«É uma sensação única marcar 100 golos. É uma marca histórica. Agora o desejo, já que estamos lá perto, é bater o recorde mundial e passar a ser melhor marcador de sempre. É uma meta que eu vou conseguir. É um orgulho jogar por Portugal e sempre que jogo é como se estivesse a fazê-lo pela primeira vez», disse, num vídeo divulgado pela FPF.

Ronaldo pode encurtar a distância e aproximar-se do recorde de Ali Daei já esta noite, no duelo contra a França.