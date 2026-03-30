João Neves foi a única baixa no treino da Seleção, esta segunda-feira, véspera do jogo com os Estados Unidos, inserido na preparação para o Mundial 2026.

O médio do Paris Saint-Germain, que tem lidado com alguns problemas físicos esta época, fez apenas trabalho de recuperação no ginásio. Assim, é esperado que seja baixa para Roberto Martínez diante da seleção comandada por Mauricio Pochettino.

Pote e Gonçalo Guedes, que estavam em dúvida, treinaram normalmente com o grupo no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Portugal, recorde-se, defronta os EUA na madrugada de terça para quarta-feira (00h07).