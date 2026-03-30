Selecao
Há 1h e 0min
Seleção: João Neves de fora na véspera do jogo com os EUA
Pote e Gonçalo Guedes treinaram sem limitações
AC
Pote e Gonçalo Guedes treinaram sem limitações
AC
João Neves foi a única baixa no treino da Seleção, esta segunda-feira, véspera do jogo com os Estados Unidos, inserido na preparação para o Mundial 2026.
O médio do Paris Saint-Germain, que tem lidado com alguns problemas físicos esta época, fez apenas trabalho de recuperação no ginásio. Assim, é esperado que seja baixa para Roberto Martínez diante da seleção comandada por Mauricio Pochettino.
Pote e Gonçalo Guedes, que estavam em dúvida, treinaram normalmente com o grupo no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos 15 minutos abertos à comunicação social.
Portugal, recorde-se, defronta os EUA na madrugada de terça para quarta-feira (00h07).
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