O selecionador nacional Roberto Martínez vai anunciar a lista de convocados para os jogos com a Bósnia e Herzegovina e a Islândia no próximo dia 29 de maio, segunda-feira, às 12h30, na Cidade do Futebol.

Os dois encontros, refira-se, correspondem à terceira jornada da fase de qualificação para o Euro 2024. A equipa das Quinas recebe a Bósnia no Estádio da Luz a 17 de junho e, três dias depois, joga em Reiquiavique.

Portugal lidera de forma isolada o Grupo J, com seis pontos, depois das vitórias na receção ao Liechtenstein (4-0) e na visita ao Luxemburgo (6-0), em março.