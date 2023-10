Portugal defronta, esta sexta-feira, a Eslováquia, no Dragão numa partida da fase de qualificação para o Europeu. A seleção nacional pode, desde já, assegurar a presença no Euro 2024 em caso de triunfo.



Como é habitual, o Maisfutebol vai estar no recinto do FC Porto para lhe contar tudo sobre o jogo.



Na antevisão ao duelo com os eslovacos, Roberto Martínez adiantou um dos 11 titulares da equipa nacional: Diogo Costa tem presença garantida na baliza. Há dúvidas, porém, no eixo defensivo, no meio-campo e no ataque.



Confira na galeria associada o onze provável de Portugal.