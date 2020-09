Bruno Fernandes, em declarações na sala de imprensa da Friends Arena, após a vitória na Suécia por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo 3 da Liga das Nações:



«Obviamente que o que desejava era sair daqui como uma vitória. Eu e o João pedimos à equipa esta vitória como presente de aniversário. Completámos o nosso objetivo e estamos muito satisfeitos por isso.»



«Não se tratou de ansiedade. Sabíamos que eles iam entrar fortes no jogo, são uma equipa muito agressiva. Demorámos um bocadinho a adaptarmo-nos. Sabíamos qual era o jogo deles e estávamos preparados para isso. Depois acabámos por controlar o jogo, acho eu.



«Ronaldo? Toda a gente sabe do que o que o Cristiano é capaz. Com ele em campo, estamos mais perto de marcar golos. Os número falam por si. Sou grande admirador dele e sinto-me honrado por estar aqui com ele. Para nós é um privilégio termos o melhor do mundo connosco.



Acho que tem equipa muito boa, tem muita qualidade. As seleções suecas são conhecidas por isso. Não vou destacar nenhum jogador, porque todos têm muita qualidade. A destacar um, destacaria o Lindelof que hoje não jogou, mas todos têm muita qualidade. Discussão com Lindelof? Faz parte do jogo, foi uma situação normal. Trocámos de camisola no final de jogo e falámos de tudo. Penso que vamos conquistar muitas coisas juntos pelo Manchester United.»