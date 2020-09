Cem vezes Ronaldo.



Correção: cento e uma vezes Ronaldo.



Portugal venceu a Suécia com um bis do capitão (2-0) e manteve o registo cem por cento vitorioso na defesa do título na Liga das Nações. Enquanto houver Cristiano, há margem para exibições um pouco cinzentas.



Os primeiros quarenta minutos dos campeões europeus ficaram aquém do esperado, ainda para mais depois da excelente exibição contra a Croácia no passado sábado. A seleção nórdica criou, inclusive, a primeira situação para marcar, mas o cabeceamento de Berg saiu ligeiramente ao lado da baliza de Anthony Lopes.



As dificuldades portuguesas para furar a muralha suecas eram notórias. Apenas de bola parada a equipa das Quinas conseguiu assustar Olsen. No entanto, nem Danilo nem Pepe chegaram ao cruzamento de Bernardo Silva. Esse foi, de resto, o último lance do criativo do Man. City: sentou-se, agarrado à perna direita e foi substituído por Gonçalo Guedes.



Antes dos dois golaços, Olsen parecia estar com vontade de estragar a noite a Ronaldo. O guarda-redes da Roma travou com os pés dois disparos fortes do avançado da Juventus. Porém, à terceira o sueco não teve hipótese: livre ao ângulo de Ronaldo e golo 100 pela seleção nacional.



Um número redondo jamais alcançado por uma futebolista europeu. Além do 0-1, Portugal teve um final de primeira parte tremendo, visto que Svensson foi expulso na sequência da falta que resultou no golo.



A segunda parte foi totalmente diferente. Portugal soube ter paciência com a bola, fez os suecos correrem e criou facilmente situações de finalização. O aniversariante Bruno Fernandes revelou pontaria em demasia - acertou na trave - enquanto Félix e Moutinho provaram não ter a mira afinada.



Acabou por ser, uma vez mais, Ronaldo a fechar o jogo e a selar o triunfo português na Suécia. O passe de Bruno Fernandes de uma lateral à outra é sensacional, a receção de Félix é muito boa e a finalização de Ronaldo - em jeito - foi extraordinária.



O capitão está a oito golos do recorde história do iraniano Ali Daei. Cuidado.