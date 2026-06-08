Um grupo de jovens juntou-se e viralizou ao criar uma nova música de apoio à Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo.

Depois de um excerto publicado no X que gerou diversas partilhas, um dos jovens publicou a versão da música completa, no Instagram. Trata-se de uma adaptação de «Canção de Engate», de António Variações, que remete para vários jogadores da seleção portuguesa.

«Vem Mundial, a taça é nossa...»