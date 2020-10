Em vésperas de Portugal voltar ao Stade de France para defrontar a França, é inevitável evocar as memórias da final do Euro 2016.



A Dugout, parceira do Maisfutebol, fez uma complicação dos relatos de Pepe, Cedric, William, João Moutinho e Eder. O lateral-direito do Arsenal confessa que não queria que o avançado rematasse enquanto João Moutinho recorda todo o lance até ao passe para o herói português em Saint-Denis.



Ora veja o vídeo: