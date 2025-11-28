Seleção
«Já é tradição»: campeões europeus cantam Mariza no balneário
Jogadores da seleção sub-17 levaram a cultura nacional ao Qatar
Já é uma tradição entre as seleções nacionais quando conseguem uma grande conquista: os miúdos sub-17 foram campões mundiais e no balneário cantaram a música «Melhor de mim», de Mariza, que já tinham cantado quando foram campeões europeus ou quando a seleção feminina se apurou para o Mundial.
Em uníssono, no balneário, os jogadores sub-17 mostraram conhecer muito bem o tema, que entoaram a plenos pulmões. No Qatar, também se sentiu a cultura portuguesa, portanto.
