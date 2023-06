Rodrigo Ribeiro garantiu neste domingo que a seleção portuguesa de sub-19 está preparada, focada e com objetivos bem definidos para o Europeu da categoria, a disputar em Malta.

«A equipa está confiante, o nervosismo antes de competições desta dimensão é natural, mas estamos habituados a lidar com essa, entre aspas, pressão. Estamos a trabalhar focados e com os nossos objetivos sempre bem definidos», afirmou o jogador do Sporting, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O avançado parte para a prova com confiança: «Temos de encarar cada jogo como um desafio extremamente difícil, independentemente de estarmos consciente da nossa qualidade. Somos uma equipa ofensiva, com qualidade e intensidade, que é o que o mister Milheiro mais nos pede nos treinos.»

Na segunda-feira, o selecionador nacional Joaquim Milheiro anunciará os cinco jogadores que não seguem viagem para Malta, na próxima quarta-feira, uma vez que a lista final apenas poderá ter 20 jogadores (dois guarda-redes e 18 jogadores de campo).

Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 3 de julho, da Itália, em 6 de julho, e de Malta, em 9 de julho.