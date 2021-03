Bartosz Frankowski será o árbitro do jogo entre Portugal e a Croácia, a contar para a primeira jornada do Grupo D do Campeonato da Europa de sub-21.

O juiz polaco, de 34 anos, terá como assistentes os compatriotas Jakub Winkler e Dawid Igor Golis no jogo que será realizado em Koper, na Eslovénia. Refira-se que a competição não contará com o sistema de videoárbitro.

A oitava participação de Portugal numa fase final de um Europeu sub-21 (que integra pela primeira vez 16 seleções) arranca na quinta-feira (20h00) e será disputado na Eslovénia e na Hungria num formato inédito e em períodos distintos.

Depois do jogo com a Croácia, a equipa de Rui Jorge defronta a Inglaterra a 28 de março (20h00) e a Suíça no dia 31 pelas 17h00.

Depois da fase de grupos, a fase a eliminar, destinada às oito melhores seleções, joga-se de 31 de maio a 6 de junho.