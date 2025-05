A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou no site oficial que Rui Jorge irá anunciar os convocados para o Europeu Sub-21 deste ano no dia 22 de maio, às 12h30, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção «lusa» faz parte do grupo C e irá realizar todos os jogos da fase de grupos em Trencin, Eslováquia. A estreia será às 20h do dia 11 de junho frente à seleção da França. Seguem-se a Polónia (dia 14 de junho às 20h) e a Geórgia (dia 17 de junho às 17h).