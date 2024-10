Nomes não ganham jogos. É um velho adágio do futebol que esteve perto de ser confirmado mais uma vez nesta sexta-feira, depois de uma vitória sofrida de Portugal sobre as Ilhas Faroé, no escalão sub-21 (3-1). Fábio Silva, Gabriel Brás e Paulo Bernardo marcaram os golos lusos, que anularam um primeiro tento impressionante dos faroenses, de canto direto. Apesar de tudo, os comandados por Rui Jorge garantiram o apuramento para o Euro sub-21 com este resultado.

A Seleção Sub-21 partia para este jogo sabendo que um ponto bastava para atingir esse grande objetivo. Pela frente tinha um adversário muito inferior, na teoria. A Seleção A deste pequeno arquipélago, com quase 50 mil habitantes, está no 140.º lugar do ranking da FIFA, logo acima de São Cristóvão e Névis.

No entanto, tanto Rui Jorge como Mateus Fernandes deixaram os habituais avisos contra a complacência na antevisão, recordando até que a equipa portuguesa teve dificuldades na primeira volta do Grupo G. O resultado, contudo, acabou dilatado – 4-0, em Faro. Desta vez, os contratempos foram ainda maiores.

Num relvado sintético, a três graus centígrados e perante um público algo amorfo, a Seleção Sub-21 entrou no jogo praticamente a perder. Logo aos quatro minutos de jogo, os faroenses marcaram de canto direto, num dos momentos que Olaf Bárdarson, médio do Vikingur, nunca irá esquecer. Samuel Soares não fica isento de culpas.

Olaf Bardarson with the corner kick goal vs portugal u21 OMG! pic.twitter.com/BRpwupJC9S — Academy Lover (@OnlyG24302) October 11, 2024

Nada melhor podia ter acontecido para a equipa da casa, que se remeteu à defesa, nos últimos trinta/quarenta metros, ia tentando adiar o golo luso. Geovany Quenda e Tiago Santos conseguiam especial ligação no corredor direito, com várias tabelinhas. Do lado esquerdo, havia menos bola.

Muita posse, alguns remates, mas o golo teimava em não aparecer, também pela boa prestação da defensiva das Ilhas Faroé. O guarda-redes, Petersen, mostrou bons argumentos. No entanto, nada pode fazer após um remate forte de Fábio Silva no coração da área, aos 38m. Bela combinação com Tiago Santos, a empatar o jogo.

Fabio Silva Goal vs Faroe Islands U21 pic.twitter.com/0w3VSxXSac — Academy Lover (@OnlyG24302) October 11, 2024

Talvez insatisfeito, Rui Jorge fez uma alteração ao intervalo. O marcador do golo luso saiu para dar lugar a Henrique Araújo, que passou a envergar a braçadeira de capitão. Mas não parece ter surtido efeito. À passagem da hora de jogo, mais duas entradas – Pedro Santos e Rodrigo Gomes foram lançados em campo, para o lugar de Tiago Santos e Rodrigo Mora. Mas a equipa portuguesa parecia… congelada.

Só no final do encontro é que Portugal confirmou o favoritismo no placar. Gabriel Brás marcou de cabeça após um canto, aos 87 minutos, e dois minutos depois foi Paulo Bernardo que fixou o resultado final, com um belo remate ao ângulo.

Assim, Portugal garantiu o primeiro lugar no Grupo G da qualificação para o Euro sub-21, com 24 pontos em nove jogos. Grécia e Croácia disputam o segundo lugar.