Rui Jorge, técnico da seleção sub-21 de Portugal, convocou 23 jogadores para os embates frente a Noruega (9 de outubro) e Gibraltar (13), a contar para o Europeu da categoria, que vai realizar-se em 2021.

Em relação à anterior convocatória há a registar as saídas de Eduardo Quaresma, Miguel Luís e Umaro Embaló e as entradas de Diogo Dalot, Filipe Soares e Joelson Fernandes. Este último já tinha integrado os trabalhos às ordens de Fernando Santos no mês passado, quando foi chamado, juntamente com o portista João Mário, para substituir os lesionados Fábio Vieira e Nuno Santos.

Dalot, lateral do Manchester United, não alinhava pelos sub-21 de Portugal desde outubro de 2018, e não era chamado desde o final do ano passado.

Recorde-se que Eduardo Quaresma, que não consta dos planos nesta convocatória, é um dos jogadores do Sporting que testou recentemente positivo para a covid-19.

Portugal está no segundo lugar do Grupo 7 com 12 pontos em cinco jogos. A Holanda lidera com 18 pontos em seis partidas.

Guarda-redes: Diogo Costa, João Virgínia e Luís Maximiano;

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Pedro Pereira, Rúben Vinagre, Tiago Djaló, Tomás Tavares;

Médios: Daniel Bragança, Fábio Vieira, Filipe Soares, Florentino, Gedson, Pedro Gonçalves, Vítor Ferreira;

Avançados: Dany Mota, Jota, Joelson Fernandes, Pedro Neto e Rafael Leão.