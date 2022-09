O avançado Fábio Silva garantiu que a seleção sub-21 quer entrar em campo «com personalidade e ganhar o jogo» diante da Geórgia, no sábado, na preparação para o Europeu de 2023.

«Ainda não tivemos tempo de analisar o adversário. Sabemos que vai ser um contexto bom, porque éuma equipa que vai estar presente no Campeonato da Europa e de grande nível para nos ajudar a preparar», destacou o ex-jogador do FC Porto, sobre a seleção de um dos países anfitriões da fase final da competição.

«Fomos informados de que o relvado estará nas melhores condições para pormos em prática aquilo que fazemos no treino. Temos de nos adaptar a todas as dimensões e às características do campo.»

Melhor marcador do grupo às ordens do selecionador, e com um arranque de temporada em que soma sete golos em 15 jogos pelo Anderlecht, Fábio Silva vincou não estar a pensar se sábado vai «marcar ou não».

«O meu jogo vai além dos golos, passa por ajudar a equipa nas minhas movimentações, ajudar ofensivamente, defensivamente e, no final, juntando tudo, estou mais perto de fazer golos e ficarei muito feliz por ajudar a seleção nacional», referiu.

Portugal defronta a Geórgia em jogo particular a disputar no sábado, no Estádio Santos Pinto (17:00), na Covilhã, e a receita de bilheteira reverte para os Guardiões da Serra da Estrela, com o intuito de mitigar a devastação provocada pelos incêndios em agosto.