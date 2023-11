Tomás Esteves, defesa de 21 anos formado no FC Porto, mostrou-se, em conferência de imprensa, feliz por voltar à seleção sub-21. O agora lateral do Pisa, que já não tem nenhuma ligação com o clube azul e branco, falhou o Euro sub-21 do 2023 devido a lesão e não era convocado desde março.

«Sinto-me muito bem. Fico sempre muito feliz quando sou chamado para vir jogar pela minha seleção e, desta vez, não foi diferente. Estou muito contente por estar de volta e ansioso por poder jogar por esta seleção», revelou o lateral-direito.

O jogador português, que atualmente joga na segunda divisão italiana, frisou a sua vontade de mostrar a Rui Jorge a sua qualidade e aquilo que consegue fazer em prol da equipa.

«Acho que o mister também sabe, senão não me tinha trazido, e quero estar disponível para ajudar a equipa neste jogo e em futuras convocatórias», referiu.

A equipa orientada por Rui Jorge lidera com 12 pontos o Grupo G, da fase de apuramento para o Euro 2025, e irá defrontar a Grécia, na segunda-feira, às 16h locais (14h em Lisboa), em Trípoli.

João Carvalho, guarda-redes do Sp. Braga, já treinou com os sub-21 no treino matinal desta quarta-feira, depois de, nos dias anteriores, ter estado a trabalhar com a seleção principal.