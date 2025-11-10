João Neves foi o porta-voz da Seleção Nacional nesta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em antevisão ao duelo com a Irlanda da próxima quinta-feira. Neves foi questionado falou sobre a Bola de Ouro e o «gosto» que é voltar à Seleção.

Bola de Ouro

«A Bola de Ouro será sempre bem-vinda se me for entregue. Não é um objetivo claro na minha carreira e na minha maneira de ver o futebol. Penso sempre nos troféus coletivos.»

Tempo de paragem

«Foi muito difícil para mim, gosto de estar sempre em todos os jogos. Não poder contribuir como gosto. Por isso, esses dias de recuperação fizeram-me sentir voltar a ter vontade de estar em campo. Neste estágio e no PSG trago frescura, vontade e empenho para ajudar a equipa.»

Voltar à Seleção Nacional

«É sempre complicado para nós, temos um largo espaço de preparação para o Mundial e Europeus e temos pouco tempo para estar juntos. Vejo estas oportunidades com bons olhos para me integrar ao máximo e preparar em termos coletivos o Mundial. É sempre bom voltar a Portugal e sair da frescura de Paris. Vir para o nosso bom tempo, reunir-me com antigos colegas e pessoas que aprecio. Vejo sempre com bons olhos estar na Seleção.»