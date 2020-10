Fernando Santos e Ruben Neves, selecionador e jogador de Portugal, respetivamente, em declarações no final do empate (0-0) entre Portuga e Espanha, no Estádio de Alvalade, comentando o facto de o jogo ter tido público nas bancadas, o que não acontecia num jogo grande desde março:

«Só o facto de termos aplausos quando entrámos para o aquecimento já foi muito bom. Quero agradecer-lhes por isso. Espero que no futuro possamos ter mais, porque eles fazem muita falta ao futebol», referiu Ruben Neves

«É um cheirinho agradável: ouvir as palmas, sentir o público, ouvir o hino vindo da bancada. Correu tudo muito bem e isto prova que o futebol pode ter público. Vamos agora ter oportunidade de duplicar no próximo jogo em casa, se ter 2500 já foi bom, imaginem 5000 pessoas. Obviamente não vamos poder voltar a ter para já o estádio cheio, mas é muito bom voltar a ter público.»