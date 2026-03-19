Silvino Louro, antigo guarda-redes internacional português, morreu aos 67 anos, apurou o Maisfutebol.

O ex-futebolista, que depois foi treinador de guarda-redes de equipas técnicas lideradas por José Mourinho durante mais de década e meia, não resistiu a uma doença prolongada.

Silvino acompanhou o técnico do Benfica em clubes como FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid ou Manchester United. A sua última ligação ao futebol foi em 2021, ao Al Hilal Omdurman, do Sudão.

Como futebolista, Silvino representou a Seleção A em 23 ocasiões, tendo representado clubes como Vitória de Setúbal, V. Guimarães, FC Porto e Benfica, terminando a carreira no Salgueiros, em 2000.

A Federação Portuguesa de Futebol já reagiu à morte do antigo guarda-redes em comunicado, «associando-se à dor da família e amigos».

«Mais do que o guarda-redes, Silvino Louro ficará para a história do Futebol Português pelo carácter, profissionalismo e boa disposição, numa figura consensual para todos os adeptos», pode ler-se no sítio oficial da FPF.

Aos familiares e amigos de Silvino Louro, o Maisfutebol endereça as nossas sinceras condolências.

[Notícia atualizada às 18h24]