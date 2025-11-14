Cristiano Ronaldo é baixa certa nas opções de Portugal para a receção à Arménia, marcada para as 14 horas de domingo, no Estádio do Dragão. É o último jogo da Seleção no grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026.

Ronaldo foi expulso ao minuto 61 da derrota por 2-0 ante a República da Irlanda, após recurso ao VAR. O árbitro sueco Glenn Nyberg tinha mostrado inicialmente o cartão amarelo a Ronaldo, mas viu as imagens e mudou para vermelho, por cotovelada nas costas de Dara O’Shea.

Sem o atual jogador do Al Nassr, já dispensado dos trabalhos, o selecionador Roberto Martínez está obrigado a fazer pelo menos uma alteração ante a Arménia, num jogo em que Portugal sabe que garante o apuramento se vencer, mas também pode garantir se empatar ou perder. CONFIRA AQUI AS CONTAS.

Ora, sem Ronaldo para domingo, faça-se ouvir: como será o desempenho ofensivo de Portugal ante a Arménia? VOTE NA SONDAGEM.

Portugal-Arménia: como vai ser o desempenho ofensivo da Seleção sem Ronaldo?

