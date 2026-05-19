À margem das críticas de António Salvador a Roberto Martínez, João Moutinho também se pronunciou sobre a ausência de Ricardo Horta do lote de 27 convocados para o Mundial 2026. Nas redes sociais, o médio de 39 anos foi sucinto: «És grande».

Ricardo Horta foi chamado para o Mundial 2022. João Moutinho não participa numa fase final desde o Euro 2020, disputado em 2021.

