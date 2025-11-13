João Carvalho saltou de repente para a ribalta, ele que estava mesmo ali à mão e foi chamado de urgência por Roberto Martínez para suprir a baixa de José Sá.

O que não deixa de ser admirável.

O jovem guarda-redes viajou para a Cidade do Futebol a pensar defrontar a Chéquia pela seleção sub-21 e afinal vai estar na Irlanda com a seleção principal. Num jogo que pode terminar em pedaço de história, se Portugal carimbar de facto o passaporte para o Mundial.

Não há dúvida que a vida consegue por vezes ter um sentido de humor açucarado.

Mas quem é afinal João Carvalho?

Natural de Loures, o jovem nasceu a 9 de abril de 2004. Começou a jogar no Benfica com oito anos e cumpriu uma odisseia no clube: passou pelo Estádio da Luz, pelos Pupilos do Exército e pelo Benfica Campus, até que aos 15 anos lhe apontaram a porta de saída.

João Carvalho já tinha deixado a casa dos pais para se mudar para o Seixal, onde residia ao lado de outros jovens com o mesmo sonho, mas acabou penalizado pelo desenvolvimento biológico e maturacional mais lento. Tanto assim que nessa altura ganhou a alcunha de Fininho: uma alcunha que ainda o acompanha ou não fosse ele extremamente alto e magro.

Ora o Benfica tinha pouco antes trazido André Gomes do Minho e, ele sim, era a primeira aposta naquele escalão, pelo que João Carvalho acabou por ser dispensado.

Após um ano no Alverca, deixou Lisboa e o sul do país, para viajar para norte, onde o Sp. Braga já o seguia há algum tempo. Curiosamente o clube bracarense também tinha estado interessado em André Gomes, mas perdeu a corrida para o Benfica. Apostou no jovem que os encarnados dispensaram e hoje os dois disputam a baliza da seleção sub-21.

Voltando a João Carvalho, importa dizer que tinha 16 anos e foi obrigado a crescer depressa.

Longe da família e dos amigos, a viver numa residência do clube e a estudar numa escola da cidade, João Carvalho focou-se no grande sonho que o alimentava: tornar-se guarda-redes.

À medida que os anos passavam, o jovem ia crescendo em todos os sentidos. Tecnicamente foi ficando cada vez melhor e fisicamente foi ficando cada vez mais alto. Até atingir 1,92 metros. Tornou-se então um gigante. Um bom gigante, aliás.

Famoso em todo o mundo... aos 18 anos

As pessoas que o conhecem são unânimes em considerá-lo muito tranquilo. Sempre de bem com tudo e com todos, garantem. Mas não deixa de ter aquela dose de loucura típica dos guarda-redes. Num desses momentos de completo desatino, tornou-se famoso.

Aconteceu em janeiro de 2023, na Vila das Aves. Durante um jogo da Liga Revelação, frente ao Rio Ave, o guarda-redes fez uma finta sobre o tunisino Aymen Bouzidi e, na continuação da jogada, voltou a deixá-lo pregado ao chão com um túnel feito de calcanhar.

O mais incrível é que tudo aconteceu aos 89 minutos, com o Sp. Braga a vencer por... 2-1. Uma loucura, não é?

Certo é que esta loucura tornou João Carvalho viral. Sobretudo depois de chegar à plataforma 433: com os seus 75 milhões de seguidores, rapidamente se espalhou.

Em Braga começaram a chover pedidos de entrevistas, do Canal 11, por exemplo, mas também da Marca, do As ou do L’Équipe.

João Carvalho era famoso e aquele mediatismo todo não estava a fazer bem ao jovem então com 18 anos. Para o equilibrar, o Sp. Braga proibiu todas as entrevistas e Custódio foi falar com ele: o então treinador da equipa B tentou explicar-lhe que as razões que estavam por detrás da fama não eram boas, que aquela exposição não o iria ajudar e que o clube não iria aceitar outro devaneio igual.

Quem é este miúdo?, perguntou o Real Madrid

Arrumada esta questão da fama súbita, João Carvalho continuou a ter um ano de 2023 notável. No início de novembro, por exemplo, deixou o Real Madrid com a cabeça à toda.

Tudo aconteceu durante um jogo da Youth League, no Estádio Alfredo di Stefano, em Valdebebas. Frente ao Real Madrid, o jovem efetuou uma exibição monstruosa, parou cinco ou seis bolas de golo e garantiu o empate (0-0) para o Sp. Braga.

No final da partida, o jovem foi aplaudido pelo staff do Real Madrid e os responsáveis do clube trataram de obter de imediato informações sobre ele. Desde então, João Carvalho mantém-se no radar do clube merengue, que continua a acompanhar a evolução dele.

A estreia nos treinos da seleção principal aos 19 anos

Cinco dias depois, veio uma surpresa ainda maior: a estreia nos treinos da seleção principal.

O miúdo então com 19 anos foi chamado a treinar com as estrelas de Portugal. Aconteceu no início da preparação para um duplo compromisso de apuramento para o Euro 2024 e João Carvalho viveu um sonho ao lado de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ou Bernardo Silva.

A admiração de Roberto Martínez já vem de longe, portanto, ele que quis avaliar de perto o talento e a personalidade do jovem.

«O João Carvalho é um guarda-redes com um potencial incrível. Já trabalhámos com ele antes e podem imaginar como era o sorriso dele quando entrou no treino. Foi muito giro ver o nível dele durante o treino, porque ele tem um potencial e um futuro que já é presente», referiu o selecionador nacional esta quarta-feira em Dublin.

Sem os pais dele a ver, não há prémio para ninguém

O ano perfeito de 2013 terminou já no início de 2014, quando João Carvalho foi chamado ao palco na Gala Legião de Ouro, para receber o prémio Guerreiro Cidade Desportiva.

Trata-se de uma distinção para o melhor jovem da formação no ano anterior e que para um miúdo que tinha deixado a casa, a família e os amigos, para viajar 400 quilómetros atrás de um sonho, tinha um grande significado.

Por isso os pais, que nem sempre puderam acompanhar de perto a evolução do filho dadas as distâncias, nesse dia fizeram questão de viajar até Braga e estarem presentes.

O problema é que apanharam muito trânsito, atrasaram-se imenso e colocaram em dúvida a chegada a tempo de ver o filho subir ao palco. João Carvalho pediu então para adiarem a entrega, e adiarem, e adiarem. Ameaçou até não receber o prémio sem os pais a verem.

O Sp. Braga foi entregando todos os prémios, enquanto o Guerreiro Cidade Desportiva ficava para o fim. Até que os pais chegaram, João Carvalho foi chamado ao palco e recebeu das mãos de António Salvador o prémio que homenageava os muitos anos de trabalho.

Curiosamente não foi o único prémio. No final dessa época, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Revelação.

Os prémios foram, de resto, um estímulo para o guarda-redes seguir uma caminhada que tem sido feita de passos firmes. Renovou recentemente contrato até 2028 e nesta altura já integra o plantel principal do Sp. Braga, treinando todos os dias sob orientação de Eduardo, ao lado de Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch.

Ao fim de semana, pode ser convocado para a equipa principal - o que ainda aconteceu, por exemplo, na visita ao Dragão -, ou então regressa à equipa B para jogar na Liga 3.

Pelo meio, e com a saída de Samuel Soares, estreou-se na baliza dos sub-21 e foi chamado a viajar com a seleção principal para Dublin. Onde pode viver outra noite histórica.

Vale por isso ficar atento a este bom gigante, que já surpreendeu o Real Madrid antes de encantar Roberto Martínez, que tem qualidade inatas e qualquer coisa de louco, como todos os guarda-redes. Só bons sinais, portanto.