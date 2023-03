João Palhinha deu, nesta quinta-feira, uma autêntica lição de desportivismo. Após a goleada de Portugal ao Liechtenstein, em Alvalade, ao ser questionado sobre o apuramento do Sporting na Liga Europa, o ex-jogador dos leões deixou elogios também ao Benfica e uma palavra de conforto ao FC Porto.

«Fico muito feliz [pelo apuramento do Sporting]. Tal como fico feliz pelo apuramento do Benfica [na Liga dos Campeões]. Qualquer equipa portuguesa que tenha sucesso lá fora como está a ter o Benfica, deixa-me contente. Infelizmente o FC Porto não passou, mas gostava que tivesse passado. Não é por ter sido jogador do Sporting que torço contra. Não tenho aquela mentalidade que alguns têm de torcer contra os rivais. Eu torço sempre para que as equipas portuguesas tenham sucesso. E claro, o Sporting também mereceu passar.»

[em relação à vitória de Portugal na estreia de Roberto Martínez]

«Estamos num processo de aprendizagem com um novo selecionador, o fator casa pesou e vencer foi muito importante. Tem sido muito bom trabalhar com o novo selecionador, tenho gostado muito. Temos pouco tempo de trabalho com ele, é tudo muito rápido, mas estamos a crescer porque o mister deixa claro o que quer trazer pela seleção.»

[Acabou o jogo a central]

«Não é uma posição à qual esteja muito habituado, mas jogo onde o mister entender e isso traz-me coisas boas. Pelas minhas características é uma posição na qual posso perfeitamente jogar.»