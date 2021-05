Pedro Gonçalves confessou que ainda não acredita bem na convocatória para a fase final do Euro2020 anunciada na quinta-feira por Fernando Santos. O médio do Sporting, melhor marcador da Liga 2020/21, explica, em entrevista ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, que está a viver um sonho de criança, mas só vai acreditar quando estiver à mesa com Cristiano Ronaldo e companhia.

«É um orgulho para mim, sempre trabalhei ao longo destes anos para poder chegar até este patamar. É um sonho meu e de todas as crianças. Senti orgulho pelos meus, sei que estão orgulhosos por mim, ainda nem acredito, só mesmo quando estiver à mesa com eles e os cumprimentar pessoalmente», destacou.

O médio de 22 anos, uma das grandes figuras da Liga, com 23 golos marcados, três deles na última jornada, quer aproveitar bem o momento e, se possível, estrear-se pela seleção principal. «Vou para lá para trabalhar todos os dias, para ser feliz e divertir-me ao máximo. Se me estrear, vou dar o máximo e certamente vou sentir-me muito orgulhoso se fizer a minha primeira internacionalização», comentou.

Pote falou ainda da expetativa do primeiro encontro com Cristiano Ronaldo. «O Ronaldo é um dos grandes jogadores, o melhor do mundo, certamente que estou desejoso de poder aprender com ele», destacou ainda o jogador que foi chamado pela primeira vez por Fernando Santos.