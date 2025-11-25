João Aragão acredita piamente na conquista inédita do Mundial sub-17 e, portanto, numa vitória de Portugal sobre a Áustria na final de Doha, no Qatar, na quinta-feira. O criativo do Sp. Braga, de 17 anos, reiterou essa fé nesta terça-feira.

«Já fizemos história em chegar à final, mas é assim que gostamos, somos uma geração com muita qualidade, com muita união e estamos muito perto de fazer história novamente. Vai ser uma final contra uma equipa muito difícil. Não esteve no Europeu, mas tem todo o mérito em estar na final do Mundial, pois já deixou para trás grandes seleções. Vamos encarar este jogo tal como todos os outros, sempre de olhos postos na vitória.»

«O grupo estava confiante [para o desempate por penáltis contra o Brasil], pois o mesmo aconteceu no Europeu. Felizmente, a vitória sorriu-nos, mas também trabalhámos muito para a conquistar. O grupo estava muito unido, acreditávamos muito uns nos outros», referiu o médio ofensivo.

Portugal e Áustria defrontam-se na quinta-feira às 16 horas, no Estádio Internacional Khalifa.