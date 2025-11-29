Seleção
Bino Maçães: «Quero agradecer aos jogadores, este foi o culminar da maturidade»
Selecionador sub-17 enalteceu o crescimento dos seus pupilos
Em Belém, o selecionador sub-17 enalteceu o crescimento dos seus jovens durante o Mundial conquistado no Qatar. Emocionado, Bino Maçães foi contido no discurso.
«Quero agradecer aos meus jogadores porque tiveram um desempenho fantástico, com um crescimento tremendo. Este foi o culminar da maturidade. Parabéns pelo vossos desempenho, foram grandes, obrigado a todos», referiu na tarde deste sábado.
Bino Maçães liderou os sub-17 para a conquista de Europeu e Mundial em poucos meses.
