Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a Seleção sub-17 em Belém na tarde deste sábado, na sequência da conquista do Mundial no Qatar, poucos meses após a conquista do Europeu da categoria. Num longo discurso, o Presidente da República assinalou o último título no cargo.

«Campeões, campeões. Heróis! Este título é muito saboroso e Portugal está muito feliz. Todos os portugueses estão muito contentes. Amigo Bino, que é de uma alegria e energia indomável, ganhou o Europeu e não teve receio de arriscar. Arriscou e ganhou, porque toda a equipa é espetacular. O Bino é espetacular, mas cada um de vós é espetacular. Esta conquista é muito importante, gosto de destacar também outras modalidades, cientistas e artistas, mas o futebol tem um peso muito grande.»

«Eu tinha 12 ou 13 anos quando assisti à final do Europeu de juniores no Estádio da Luz e Portugal ganhou 4-0. Era selecionador José Maria Pedroto, que ainda não tinha qualquer conquista significativa. Ganhámos e todos ficaram na história. Passam uns anos e, em 1991, ganhámos o Europeu com Luís Figo, Rui Costa, Jorge Costa e João Vieira Pinto. O selecionador era Carlos Queiroz. E, agora, passaram 34 anos e chegaram vocês, que conquistaram Mundial e Europeu, algo inédito. E são os mais novos a receber condecorações. Já falei com o presidente Pedro Proença. Agora vão descansar.»

«Recordo cada segundo das finais de Portugal que presenciei, dos sufocos e das alegrias. Recordem-se de tudo isso. A 2 de janeiro, para começarmos 2026 em força, cá terei as vossas condecorações de Ordem de Mérito. Merecem e espero que percebam o que isto significa para Portugal, no país ou no Mundo. Há milhares de jovens que se sacrificam para treinar e vão olhar para vocês como exemplo.»

«Agora vamos, em conjunto, cantar o hino, espero que esteja bem ensaiado. Viva Portugal!», rematou.

A cerimónia terminou com o hino nacional, cumprimentos e “selfies”.