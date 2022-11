Portugal goleou o Cazaquistão por 6-1, na tarde desta quarta-feira, na primeira jornada da primeira fase de apuramento para o Europeu de sub-17.

No Estádio do Algarve, a equipa comandada por Filipe Ramos chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo apontado por Gonçalo Oliveira, aos 24 minutos.

Na segunda parte, Tamerlan Agimanov fez o 1-1 (53m), mas Portugal respondeu e com firmeza, construindo uma vitória expressiva.

Gil Martins (65m), Nuno Patrício (71m, penálti), Gonçalo Moreira (74m), Nuno Patrício (77m) e Diogo Lobão (85m) fizeram os restantes golos. Num dos golos, a equipa festejou mesmo imitando a celebração de Cristiano Ronaldo.

No outro jogo do grupo, a Eslovénia venceu as Ilhas Faroé, por 2-0.

Na classificação do grupo 1, Portugal e Eslovénia ocupam os dois primeiros lugares, com três pontos cada. Ilhas Faroé e Cazaquistão seguem em terceiro e quarto, respetivamente, sem pontos somados.

No sábado, Portugal defronta as Ilhas Faroé no Estádio Municipal da Bela Vista (17h00) e a Eslovénia na terça-feira, no Estádio do Algarve (17h00).

Os dois primeiros classificados de cada um dos 13 grupos desta primeira ronda de qualificação, total de 26 seleções, juntam-se a Países Baixos e Espanha na Ronda de Elite, a disputar na primavera do próximo ano. Dos terceiros classificados, os quatro que tenham melhor registo contra os dois primeiros do seu grupo, também se juntam àquelas 28 seleções.

A Hungria, anfitriã do Europeu, qualifica-se diretamente para a fase final, na qual estarão 16 seleções, entre 17 de maio e 2 de junho.