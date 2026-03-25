Portugal começou com o pé esquerdo a qualificação para o Europeu sub-17 deste ano. No primeiro jogo, frente à Itália, a seleção das «quinas» saiu derrotada (3-2), colocando em risco o apuramento para a competição na qual Portugal é o atual campeão.

Na categoria sub-17, recorde-se, Portugal é o atual campeão da Europa e do Mundo, com a geração liderada por Bino Maçães.

A seleção agora orientada por José Lima até começou bem no encontro. Logo aos 11 minutos, Gustavo Guerra, do FC Porto, inaugurou o marcador. Pouco depois, Afonso Ferreirinha, avançado do Benfica, dilatou para dois golos a vantagem lusa.

No segundo tempo surgiu a resposta dos italianos. Os golos de Diego Perillo (46m), Gianluca Okon (51m) e Jacopo Landi (75m) operaram a reviravolta no encontro.

Com este desaire (3-2), Portugal complica a missão da qualificação. Apenas os primeiros classificados de cada grupo avançam para o Europeu, que decorre entre 25 de maio e 7 de junho.

Faltando duas jornadas – Roménia (dia 28) e Islândia (dia 31) – Portugal não depende de si para garantir o apuramento. A única «consolação» será que os quatro melhores segundos garantem uma vaga no Mundial sub-17, que decorre em novembro no Qatar.