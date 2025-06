A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira a convocatória final para o Campeonato da Europa feminino de Sub-19, com um vídeo original, com várias personalidades do desporto a anunciarem os vinte nomes escolhidos pela selecionadora Marisa Gomes, entre os quais, Bruno Fernandes, Rúben Dias e Diogo Dalot.

Além dos três internacionais portugueses, também aparecem algumas figuras da seleção feminina, bem como antigos jogadores, como Nuno Gomes ou Carla Couto, como também o canoísta olímpico Fernando Pimenta que acabou de conquistar mais uma medalha para Portugal.

Um vídeo que começa com uma chamada telefónica de Cândido Costa para a selecionadora Marisa Gomes e conta ainda com a participação de cinco semifinalistas do Euro de Sub-19 de 2012 que, agora, militam na seleção principal: Jéssica Silva, Tatiana Pinto, Diana Silva, Andreia Norton e Fátima Pinto.

A fase final deste Europeu de sub-19 vai decorrer, de 15 a 27 de junho, na Polónia, e Portugal terá como adversários a Espanha, campeã em título, além da Inglaterra e Países Baixos.

A lista das vinte convocadas

Guarda-redes: Nair Pina (Torreense) e Thaís Lima (Benfica)

Defesas: Ana Filipa Ribeiro (Clube Albergaria), Érica Cancelinha (Sporting), Iara Lobo (Barcelona), Inês Meninas (Benfica),

Médias: Ana Rita Cunha Santos (Sp. Braga), Carolina Tristão (Benfica), Dária Kaminska (Sporting), Joana Valente (Benfica), Mafalda Mariano (Benfica), Marta Gago (Benfica)

Avançadas: Anna Marques (Bochum), Carolina Santiago (Valadares Gaia), Diana Costa (Benfica), Francisca Castro (Sp. Braga), Lara Martins (Benfica), Maísa Correia (Sporting), Luísa Brás (Metz) e Matilde Nave (Sporting).

Veja o vídeo da FPF: