A seleção portuguesa de sub-19 empatou este sábado sem golos frente à Grécia (0-0), naquela que foi a segunda igualdade em outros tantos jogos na primeira fase de qualificação para o Europeu da categoria.

Depois da igualdade a um golo com o Cazaquistão, na ronda inaugural, os lusos voltaram a deparar-se com o mesmo desfecho, sendo que, desta vez, não houve golos no Estádio Toumba, na cidade grega de Salónica.

Com a segunda igualdade seguida, a equipa orientada por Bino Maçães contabiliza dois pontos, no terceiro lugar do Grupo 6, contra os quatro do líder Cazaquistão e três da segunda posicionada Sérvia, enquanto a Grécia tem um.

Na terça-feira, Portugal volta a entrar em campo, para defrontar a Sérvia, no Estádio Kaftanzoglio, igualmente localizado em Salónica.