O avançado Dany Mota abordou nesta segunda-feira os próximos jogos da seleção de futebol sub-21, diante da Bielorrússia, Chipre e Países Baixos.

No primeiro dia de trabalhos em Lagos, o jogador do Monza, de Itália, explicou que o grupo tem «sempre de pensar alto e estar no topo» e lutar pelo primeiro lugar.

«Temos vindo a fazer um grande trabalho, jogo após jogo. Estamos a fazer o que o mister nos pede. Temos vindo a melhorar e os resultados não mentem, por isso, agora importante é darmos continuidade ao trabalho», disse.