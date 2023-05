Rui Jorge convocou 25 jogadores para a preparação do Europeu de sub-21, que arranca a 21 de junho, apesar de apenas 23 poderem seguir para a fase final que Portugal vai disputar na Geórgia.

O selecionador explicou que o facto de alguns dos jogadores convocados terem tido lesões recentemente o fizeram optar por um grupo alargado.

«Estamos no final de época e, por exemplo, o Francisco Conceição, o Afonso Sousa e o Fábio vieira tiveram alguns problemas físicos nesta fase final da época», começou por dizer.

«Tendo em conta que os jogadores vão entrar de férias, ia ser complicado ir buscar alguém que estivesse parado 15 dias. Trouxemos 25, sabendo que dois não poderão seguir para a fase final, mas também eles merecem estar aqui», defende.

A decisão quanto à lista final será comunicada no final da preparação em Portugal, no dia 14, quando terá de ser comunicada a convocatória oficialmente à UEFA.

Rui Jorge aproveitou ainda para falar de jogadores que fizeram parte da caminhada até ao Europeu, mas que falham a fase final por lesão.

«Lamentamos bastante a ausência do João Mário, do Tiago Djaló e do Tomás Esteves, por exemplo, que não podem estar connosco por lesão. Quero aproveitar para lhes mandar um abraço, sabemos que poderiam estar presentes, tudo faremos para os deixar orgulhosos com o nosso trajeto», declarou.